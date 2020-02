ITAMARAJU | Militares da 43ª CIPM recuperam motocicleta que foi roubada em Teixeira de Freitas

Na manhã deste domingo (25), uma guarnição da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, ao realizar rondas pelo o bairro Bela Vista, em Itamaraju, abordou uma pessoa do sexo masculino, em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta de placa JMK-6143.

Na abordagem, após consulta ao Sistema de Mobilidade em Operações Policiais (MOP), a guarnição constatou que o veículo possuía restrição de furto/roubo, com ocorrência registrada no mês de dezembro do ano de 2019, na cidade de Teixeira de Freitas.

O condutor informou que o veículo pertencia ao seu patrão, um comerciante da cidade de Itamaraju, que por sua vez, ao ser localizado, disse ter adquirido a moto junto a um morador do bairro Cristo Redentor, que também foi encontrado, na sequência pelos policiais militares.

Os três envolvidos foram conduzidos e apresentados, juntamente com a motocicleta, ao Plantão Regional da Policia Civil, em Teixeira de Freitas, para adoção das medidas legais cabíveis.

Por | 43ª CIPM