ITAMARAJU | Momento de pandemia cria novas opções de serviços no comércio local; Confira:

A realidade hodierna, imposta pelo momento de pandemia, com pessoas isoladas ou ainda tendo uma lista reduzida para seguirem as suas antigas rotinas, criam novas oportunidades no mercado.

As lojas de material de construção e decoração, têm buscado inovar e assim oferecer no delivery melhores opções aos clientes para repaginar a sua casa. Fazer pequenos reparos, como também imprimir pequenos sonhos, que antes só estava no papel.

O modelo seguido pelas empresas CONSTRUTORA LIMA e VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO de Itamaraju, seguem esse caminho, oferecendo produtos cada vez mais direcionados a públicos diversos.

“É claro que estamos sentindo falta das vendas de grandes obras e reformas, mas esse movimento nos salvou e seguimos confiantes. Estamos com a promoção de todo material da loja em até 12 vezes. O cliente pode tá trazendo o seu orçamento, que estamos prontos para atender. E mais, estamos aceitando pagamentos através do auxílio emergencial”, diz Marcelo Prates Lima, diretor-geral da Construtora Lima.

Movimento parecido acontece com a empresa VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO, onde pessoas tem investido em detalhes e acabamentos refinados. Especialidade adotada pela empresa, que produzem desde soleiras de portas a luxuosas cozinhas, banheiros ou modernas escadas com revestimentos, utilizam tecnologia e acabamento com cuidados especiais.

O fato dos brasileiros buscarem melhorar o ambiente doméstico, ou deixarem de protelar reparos por estarem em casa, porém, não resolve a queda das vendas nos setores.

“Nosso fluxo de procura por projetos que estavam parados aumentou, mas comparado ao período normal, as vendas ainda estão em queda. Ressaltando ainda que continuamos fazendo nossos orçamentos nas residências e atendendo o nosso cliente no que for necessário”, afirmam Lucilene Santana e Osvaldo proprietários da empresa Vitória Mármore e Granito.

O momento é criterioso, mas nada impede de melhorar o ambiente de seu lar, que também agrega valor ao seu imóvel. Lembrando ainda que as lojas físicas e os funcionários adotaram todas as medidas de segurança para melhor atender os seus clientes.

Os clientes ainda podem entrar em contato com as referidas lojas para mais informações a cerca das promoções e visitas agendadas.

Endereços

A Construtora Lima fica localizada na Praça Castelo Branco, 690 – Centro, Itamaraju – BA, 45836-000.Telefone: (73) 3294-3663 e 99909-3523. Visite a rede social da loja no Facebook e fique por dentro das promoções.

A Vitória Mármore e Granito fica localizada na Rua Joaquim Gonçalves Ledo, 313 – 31 de Março, ou se preferir contate-nos via telefone: (73) 3294-6585 / 9825-5535 / 8823-9548. Conheça os trabalhos visitando a rede social da empresa no Facebook.