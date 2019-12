ITAMARAJU | Moradia é destruída pelo fogo

Uma moradia foi consumida pelo fogo no período noturno deste sábado (28), no bairro São Domingos em Itamaraju.

O local construindo em maior parte com madeira, onde residia o idoso João Marcelino da Silva (74 anos), detido após uma mulher morrer ao tocar numa cerca eletrificada.

O idoso foi encaminhado pelos militares a uma delegacia da polícia civil, onde é acusado de ter ligado a energia que levou a morte de Jaqueline Sena do Nascimento (38 anos).

Imagens do incêndio da moradia rapidamente ganharam as redes sociais, mas as autoridades policiais não descartam que o incêndio tenha sido provocado por populares, devido o estado de revolta.

As dificuldades em controlar o fogo foram maiores que o empenho de alguns moradores, sendo necessário mobilizar o Corpo de Bombeiro no município de Teixeira de Freitas. A polícia foi notificada sobre o caso e um inquérito poderá ser aberto.