ITAMARAJU | Morador do Marotinho é assassinado em estrada da cachoeira

Um novo homicídio foi registrado no município de Itamaraju, desta vez um corpo com marcas de perfurações foi localizado nas primeiras horas desta terça-feira (15), nas imediações da cachoeira do bairro Marotinho.

A vítima identificada como Daniel Santos Santana, popular “Sementinha”, foi encontrado sem vida, numa estrada vicinal que dá acesso a cachoeira, portando uma “mochila nas costas”.

Pessoas que transitavam pelo local, notificaram as autoridades policiais, que deslocaram até a localidade e isolaram o cenário do homicídio, evitando a destruição de evidências do crime.

A Polícia Civil também foi informada e um levantamento deverá ser autorizado, seguido da remoção do corpo para o IML do município. Um inquérito será aberto para apurar a motivação e autoria do crime.