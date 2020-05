ITAMARAJU | Moradores quebram o isolamento social e bar é interditado

Mesmo depois do município de Itamaraju ampliar o número de casos do novo coronavírus, após uma festa realizada num sitio, onde uma pessoa infectada acabou contaminando dezenas, outro evento foi registrado e compartilhado nas redes sociais neste sábado (16).

Jovens filmaram o ato e compartilharam em redes sociais o consumo e distribuição de bebidas alcoólicas, descumprindo o isolamento social, imposto por decretos municipais e estaduais, onde a ação irresponsável coloca a comunidade em risco.

Pela cidade, inúmeros flagrantes foram registrados por pessoas quebrando o isolamento social. A polícia militar foi notificada em alguns dos casos, os internautas também denunciaram a central de denúncias do Coronavírus que funcionam no telefone o (73) 98825-3984.

No interior do município guarnições das polícias militares da 43ª CIPM e Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, em apoio a equipes municipais, conseguiram fechar bares, evitando aglomerações. Também houve interdições de bares em bairros da cidade, a exemplo do Tarcisão, local onde um grandioso número de pessoas descumpriam isolamento.