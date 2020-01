ITAMARAJU | Morre aos 81 anos a mãe da vereadora Cristina do Regional

A triste notícia foi passada pela assessoria de comunicação da parlamentar itamarajuense.

“É com tristeza que comunicamos a população sobre o óbito da mãe da vereadora da Câmara Municipal de Itamaraju Isabel Cristina, a popular Cristina do Regional.

A senhora Isabel Francisca do Santos (81 anos), mais conhecida por “Bezinha Curandeira”, faleceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (09).”

A família informa que o sepultamento será realizado no final da tarde, ás 16:30hs.

Neste momento de dor, nós do Portal Itamaraju Notícias nos solidarizamos com a família, os amigos e todos que conviveram com a Senhora Bezinha.