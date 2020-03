ITAMARAJU | Morre Ivan Favarato ex-vice-prefeito

A notícia sobre o falecimento do ex-vice-prefeito Ivan Favarato, que morreu aos 84 anos, na manhã desta quinta-feira (24), comoveu muitos itamarajuenses.

Rapidamente a notícia propagou nas redes sociais, uma figura forte no cenário político representando o grupo tucano (PSDB).

No entanto, durante um período chegou a assumir a gestão da prefeitura municipal na ausência do mandatário Carletto.

Neste momento de dor, nós do Portal Itamaraju Notícias nos solidarizamos com a família, os amigos e todos que conviveram com a senhor Ivan Favarato.