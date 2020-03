ITAMARAJU | Morre terceira vítima de acidente com ônibus

Maria da Conceição Cruz da Cunha que viajava no ônibus da empresa Itapemirim, não resistiu aos ferimentos e acabou tornando-se a terceira vítima fatal do acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (12).

A mulher foi uma das primeiras vítimas a receber atendimento médicos, mas seu estado de saúde agravou e acabou indo a óbito no final da tarde.

Seguindo protocolos a unidade hospitalar notificou as autoridades policias e o corpo deverá passar por levantamento cadavérico, além de ser removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

A empresa emitiu nota e garantiu que irá contribuir com as investigações para apurar as causas do acidente.