ITAMARAJU | Moto é furtada em pleno centro da cidade

Uma motocicleta foi furtada durante a noite desta sexta-feira (12), no centro de Itamaraju.

A vítima estacionou a moto poucos metros de um templo cristão localizado na Avenida Brasil, quando realizava visita a residência de um familiar.

Ao retornar para o local onde a moto Honda CG 125 de cor preta e placa JRH-5315, licenciada em Itamaraju, havia sido estacionada acabou surpreendida pelo furto.

A vítima notificou as autoridades policias e procurou a delegacia para efetuar o boletim de ocorrência, relatando o crime.

Rondas foram intensificadas na tentativa de localizar o criminoso, que agiu rápido.

Câmeras de um circuito de monitoramento flagraram a ação e as imagens foram repassadas à polícia.

As autoridades ainda notificam a comunidade, caso souber de alguma informação entrar em contato com as centrais de atendimento da PM (190) ou Polícia Civil (197).