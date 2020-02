ITAMARAJU | Moto é tomada em assalto, bandidos são presos em outro município com moto

Nas primeiras horas desta quinta-feira (20), criminosos armados, abordaram um motociclista numa estrada vicinal a cidade de Itamaraju, levando uma motocicleta Honda POP 110 de cor preta e placa policial PJN-1037, licenciada em Itamaraju.

A vítima notificou as autoridades policiais e registrou um Boletim de Ocorrência.

Rondas foram intensificadas no município e notificadas as policias da região.

No final da manhã informações foram repassadas a delegacia da polícia civil de Itamaraju, que dois bandidos ocupando uma motocicleta com características similares e placa de Itamaraju, teriam sido capturados no município de Eunápolis, após abordagem.

O sistema de informações das policias farão integralização dos dados e caso confirmado à motocicleta será entregue ao proprietário.