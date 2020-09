ITAMARAJU | Motociclista é morto a tiros em via pública

No início da tarde desta quinta-feira (24), a polícia registrou um homicídio em via pública, em Itamaraju. O crime ocorreu por volta das 13hs, no Bairro Cristo Redentor.

De acordo com informações passadas a polícia, um motociclista identificado como Sávio Ramos da Silva (20 anos) foi interceptado por indivíduos armados e executado a tiros, quando transitava por uma rua. O motociclista caiu em via pública e não resistiu aos ferimentos.

Guarnições da Policia Militar foram informadas sobre o crime e mantiveram no local resguardando o cenário do homicídio até a chegada da Policia Civil e equipe Técnica que promoveu o levantamento cadavérico.

O corpo foi encaminhado para o IML do município. A polícia segue investigando a autoria e motivação do crime. Rondas estão sendo realizadas na tentativa de identificar os autores do crime.