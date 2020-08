ITAMARAJU | Motociclista fica ferido após cair na rodovia BA-489

O caso foi registrado nas primeiras horas da tarde desta terça-feira (25), no perímetro urbano da BA-489, em Itamaraju.

De acordo com informações um motociclista de 43 anos seguia pela via, quando perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

O motociclista identificado por Roberto Pereira de Souza, sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma Unidade do SAMU 192, onde foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju.

Ai motocicleta foi retirada da via com ajuda de transeuntes.