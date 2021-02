ITAMARAJU | Motociclista fica ferido em acidente na ladeira do canequinho

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, deixou uma pessoa ferida no período noturno desta terça-feira (23) no centro de Itamaraju.

O condutor da motocicleta Honda de cor vermelha feriu-se ao colidir com veículo VW Gol de cor preta, quando transitavam pela avenida Brasil, no trecho da Ladeira do Canequinho.

Com o impacto o motociclista sofreu lesões nos membros inferiores e possivel TCE (Trauma cranioencefálico) ao ser arremessado em meio a via pública.

Profissionais do SAMU foram mobilizados e destinados até a localidade, sendo prestados os primeiros atendimentos a vítima que posteriormente foi encaminhado para o hospital do município.

As autoridades policiais foram notificadas sobre o acidente e os veículos deverão ser removidos por uma empresa de guinchos.

Moradores do local relataram sobre outros acidentes, normalmente devido a velocidade praticada pelos condutores. O condutor da moto foi submetido a procedimentos cirurgicos.