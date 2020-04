ITAMARAJU | Motociclista fica ferido em acidente na ladeira do Bela Vista

Uma pessoa ficou ferida na tarde deste domingo (26), que acabou perdendo o controle da motocicleta e atingiu uma moradia na ladeira do bairro Bela Vista em Itamaraju.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda de cor vermelha e após o acidente necessitou de cuidados médicos, pessoas que passavam pelo local notificaram a central do SAMU 192.

O condutor da motocicleta recebeu os primeiros atendimentos pelos socorrista do SAMU, sendo imobilizado e encaminhado para o hospital municipal de Itamaraju e passará por nova avaliação clinica para identificar se houveram lesões ou fraturas com gravidade.

Os moradores ficaram assustados com a força do impacto, as autoridades policiais foram notificadas sobre o acidente.