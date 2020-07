ITAMARAJU | Motociclista fica ferido em acidente no centro

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (04), no centro de Itamaraju.

A colisão ocorreu na Avenida Brasil entre uma motocicleta Modelo Honda, de cor preta e um veículo de passeio modelo GM Prisma, de cor branca. A motocicleta chegou a ficar presa em uma das rodas do carro.

De acordo com informações, com o forte o impacto o motociclista identificado por Tiago Souza Santos (21 anos), foi arremessado ao solo e apresentou ferimentos em um dos membros superiores.

Transeuntes que passavam pela localidade acionaram o SAMU 192, onde uma unidade esteve no local fazendo o resgate. O mesmo recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju para a realização de exames mais detalhados.

Uma Guarnição da PM foi notificada e deve proceder com a ocorrência. A polícia segue investigando as causas do acidente.