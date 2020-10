ITAMARAJU | Motociclista fica ferido em colisão de veículos no Centro da cidade

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida durante o período noturno desta quarta-feira (07), na região central de Itamaraju.

De acordo com informações passadas a polícia, o condutor de uma motocicleta Honda de cor vermelha, de placa policial NZP-2G93, atingiu a lateral de um veículo de passeio no cruzamento da Praça Castelo Branco com a Avenida José de Anchieta, na área comercial da cidade.

O motociclista ficou caído na via, queixando-se de fortes dores e precisou de cuidados médicos. Pessoas que passavam pelo local, informaram a Polícia Militar da 43ª CIPM e profissionais do SAMU 192, que prestaram os primeiros atendimentos a vítima ainda na localidade do acidente, onde posteriormente foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju para a realização de exames médicos.

A polícia esteve no local e registrou um boletim de ocorrência onde irá apurar as causas do acidente.