ITAMARAJU | Motociclista perde controle e cai em via pública

O condutor de uma motocicleta acabou perdendo o controle da moto caindo na avenida e necessitou de cuidados da equipe de profissionais do SAMU 192.

Júlio Souza da Rocha (34 anos) seguia pela Avenida Brasil no trecho da ladeira do canequinho, quando acabou efetuando uma manobra malsucedida e caiu em via pública.

Pessoas que passaram pelo local informaram a central do SAMU 192, que destinou uma equipe para realizar o resgate da vítima, mas os primeiros atendimentos foram realizados ainda no local.

Posteriormente o homem ferido foi encaminhado para o hospital municipal.

A equipe de profissionais da saúde relatou que o estado clínico da vítima é estável.