ITAMARAJU | Motociclista sofre ferimentos em acidente

O acidente feriu um motociclista no período da manhã desta segunda-feira (30), na Avenida perimetral em Itamaraju.

A colisão ocorreu próximo do posto de combustível no bairro Jaqueira, final da avenida perimetral, envolvendo o condutor da motocicleta com um veículo de passeio.

Após a colisão o motociclista caiu em meio à via e necessitou de cuidados médicos.

Mas as pessoas que passavam pelo local notificaram as centrais do SAMU 192 e polícia militar, para resgatar a vítima e confecção do registrar de boletim de ocorrência.

A vítima foi encaminhado para o hospital municipal para realização de exames clínicos, mas permanece em observação .