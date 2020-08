ITAMARAJU | Motociclistas ficam feridos em colisão em Avenida

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (30), no perímetro urbano de Itamaraju.

O acidente ocorreu na Avenida Brasil por volta das 21hs, onde duas motocicletas colidiram frontalmente. Com o forte impacto os condutores foram arremessados e sofreram ferimentos.

Transeuntes que passavam pela localidade acionaram o SAMU 192 e socorristas estiveram realizando os procedimentos de resgate.

Onde posteriormente as vítimas que não tiveram os nomes divulgados pela polícia foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itamaraju para a realização de exames detalhados. Um dos condutores foi arremessado sobre uma calçada e apresentou uma fatura exposta em um dos membros inferiores, na altura do “joelho”.

As autoridades policiais foram notificadas e devem proceder com a ocorrência. As motocicletas serão removidas da via e encaminhadas para o Pátio da delegacia da Policia Civil local. A polícia segue investigando as causas do acidente.