ITAMARAJU | Motorista de transporte coletivo bate em carro estacionado e foge

No final da tarde desta quinta-feira (29), o motorista de um transporte coletivo colidiu contra um veículo estacionado no centro de Itamaraju e fugiu do local.

O acidente de trânsito ocorreu na Rua Cristovão Colombo, na lateral a 12ª CIRETRAN, que dá acesso a Avenida ACM. Um veículo modelo FIAT UNO, de cor vermelha, placa policial NZL-9266, estava estacionado quando o motorista do transporte coletivo colidiu na lateral e fugiu. De acordo com informações, foram ouvidos apenas o estrondo.

Testemunhas saíram em busca do proprietário e o mesmo notificou as autoridades policiais, mas até o momento o autor da colisão não foi identificado.

O veículo ficou com danos materiais consideráveis em sua lataria e farol. Imagens das câmeras de vigilância do comercio local poderá auxiliar na localização do veículo causador. Relatos ainda dão conta que esse é o segundo acidente registrado com esse transporte coletivo no município.