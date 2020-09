ITAMARAJU | Mototaxista e passageiro sofrem acidente no trevo do Bairro Santo Antônio

Um mototaxista e um passageiro ficaram feridos em um acidente de trânsito que aconteceu no início da tarde deste sábado (26), na Av. ACM, no trevo do Bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju.

Segundo informações, o mototaxista estava transportando um passageiro pela via, ao chegar próximo do cruzamento do Trevo acabou sendo atingido na traseira por um veículo de passeio de cor branca, que seguia logo atrás no mesmo sentido.

O passageiro e o condutor da moto que ainda não tiveram seus nome divulgados, caíram na via e apresentaram lesões. Transeuntes acionaram o SAMU 192 e uma unidade esteve no local fazendo o resgate das vítimas, onde posteriormente foram levadas para o Hospital Municipal de Itamaraju onde permanecem internados sob cuidados médicos. Ainda de acordo com informações o motorista do carro não ficou ferido.

A Polícia Militar registrou a ocorrência para as providências legais cabíveis e orienta aos motoristas que redobrem a atenção nesse trecho, já que nos últimos dias outros acidentes de trânsito foram registrados neste mesmo local.