ITAMARAJU | Mototaxista é socorrido pelo SAMU após sofrer acidente

Um mototaxista do município apresentando ferimentos foi socorrido por uma Unidade do SAMU 192 no período da tarde desta segunda-feira (08), em Itamaraju.

De acordo com informações, a vítima teria se envolvido em um acidente de trânsito na Avenida Perimetral e foi encaminhado ao Hospital Municipal com suspeita de fratura em um dos membros inferiores.

As imagens do local do acidente foram enviadas por um internauta e poucos detalhes foram mencionados. Uma Guarnição da Policia Militar esteve na localidade registrando a ocorrência. Até o momento as causas do acidente são desconhecidas.