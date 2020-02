ITAMARAJU | Mototaxista tem moto tomada em assalto

Nas primeiras horas desta segunda-feira (24), um mototaxista foi vítima de assalto no Bairro Marotinho, em Itamaraju.

De acordo com informações um mototaxista do ponto 1313 localizado no centro da cidade recebeu uma solicita para efetuar o transporte de um passageiro no bairro Marotinho, no entanto, ao chegar na localidade foi anunciado o assalto.

Pertences e a motocicleta Honda CG 160 de cor amarelha e placa policial PLC-6J28, licenciada em Itamaraju foram levados.

A vítima notificou as autoridades policiais sobre o crime e rondas foram intensificada na tentativa de localizar a motocicleta. Um boletim de ocorrência será registrado na delegacia da polícia civil.

Quem souber de qualquer informação sobre a localização da moto, ligar para a polícia através das centrais de atendimento, Policia Militar (190) e Policia Civil (197).