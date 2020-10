ITAMARAJU | Mulher chega ao topo do Monte Pescoço

Um dos principais cartões postais do extremo sul baiano, o Monte Pescoço, em Itamaraju, recebeu novamente a visita de montanhistas ansiosos para explorar os seus encantos, que vêm despertando curiosidade em quem passa pela região.

Com o apoio logístico do Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social), uma equipe formada por seis atletas escalou o monte, que mede aproximadamente 600 metros de altitude, entre os dias 28 de setembro e 01 de outubro.

Compondo o grupo ao lado do marido Rafael Vendramini, Mila Lopes Baia, realizou a proeza de ser a primeira mulher a chegar ao cume do Monte Pescoço, uma das formações rochosas mais icônicas da Costa das Baleias.

Com reconhecimento internacional como exímio escalador e corredor de montanhas, Eduardo Mazza (Formiga), afirmou ser o Monte Pescoço um atrativo para a pratica desportista e do ecoturismo.

Participaram também da aventura os escaladores Deusdato Cotrim (Guga), Guido Mintz e Matheus Sguilaro, que posaram no cume do monte e ficaram impressionados com as paisagens ao seu redor.

Responsável pela recepção aos montanhistas, ao lado da presidente do Gads Ninha Garcia e da voluntária Gel Pires, o diretor da ONG Vinicius Borges argumentou que a “aventura” serviu para despertar o interesse a visitações ao Monte Pescoço e a outros pontos turísticos de Itamaraju.

Recentemente, o paraquedista carioca Gabriel Lott e o capixaba Caio Afeto realizaram com sucesso o primeiro voo de wingsuit no Monte Pescoço.

Por Domingos Oliveira/fotos: Gads