ITAMARAJU | Mulher é assassinada a tiros no Bairro Cristo Redentor

Uma mulher foi morta a tiros na noite deste sábado (14), no Bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.

O crime ocorreu por volta das 20:30hs, nas proximidades de um Bar localizado na Rua Canavieiras.

Conforme informações passadas a polícia, a vítima trata-se de uma jovem identificada por Hilare da Costa Silva (19 anos), que foi alvejada por um indivíduo armado que passou no local atirando.

A jovem permaneceu caída no chão até a chegada da Unidade do SAMU 192, que ao fazer o atendimento confirmou que a mesma já não apresentava sinais vitais.

Guarnições da PM se deslocaram para o local resguardando a cena do crime até a chegada da Polícia Civil para a remoção do corpo ao IML local. O acusado fugiu do local sem deixar pistas.

A polícia segue realizando rondas no bairro, mais até o momento nenhum suspeito foi preso. A autoria e motivação do crime será investigada pela polícia.