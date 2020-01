ITAMARAJU | Mulher é baleada com dois tiros em bairro

Uma mulher foi atingida com dois tiros no início da tarde quinta-feira (16), nas proximidades de um bar no bairro Canaã em Itamaraju.

Lorrayne Marinho de Souza (28 anos) estava no local tranquilamente, quando o autor dos disparos abriu fogo contra a vítima que não teve como fugir.

Após a vítima cair o autor dos tiros tomou rumo ignorado e o terror se espalhou rapidamente pelo bairro outrora tranqüilo.

Moradores mantiveram contato com as centrais do SAMU 192 e Polícia militar, que destinaram unidades para a localidade.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e posteriormente foi encaminhada para o hospital municipal. Onde novos exames irão avaliar a necessidade de procedimentos cirúrgicos.

A polícia trata o caso como tentativa de homicídio e investigações deverão identificar o autor e motivação do crime.