ITAMARAJU | Mulher é estuprada e morta a facadas as margens de rodovia

Uma mulher de 51 anos que residia em uma casa improvisada as margens da rodovia BA-489, entre os bairros Liberdade e Primavera foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (25), feriado de Carnaval, em Itamaraju.

O crime bárbaro chocou os moradores das proximidades, devido a vítima apresentar sinais de estupro com sangramentos nas partes íntimas e perfurações de arma branca (faca) no corpo.

A vítima identificada por Domingas dos Santos Pereira, foi encontrada caída as margens da rodovia com golpes de faca na região das nádegas e abdômen.

Conforme suspeitas, a vítima deve ter sido retirada de sua moradia pelo acusado e levado para o matagal, do lado oposto a sua residência. Uma Unidade do SAMU 192, esteve no local para fazer o resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Uma Guarnição da PM permanece na localidade até a chegada da Policia Civil para a realização do levantamento cadavérico.

O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju. A policia faz buscas na localidade e nenhum suspeito de ter praticado o crime foi localizado.