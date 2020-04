ITAMARAJU | Mulher é morta a tiros a caminho da igreja

Uma mulher foi morta a tiros nas primeiras horas da noite deste domingo (12), Feriado de Páscoa, em Itamaraju. O crime ocorreu no perímetro urbano do centro da Cidade Baixa, no Bairro Baixa Fria.

De acordo com informações, a mulher identificada por Marilete Rodrigues Ramos Serafim (67 anos), conhecida popularmente por “Dinha”, seguia para a igreja quando foi abordada por um indivíduo armado que desferiu 4 tiros e fugiu do local.

A mulher chegou a cair a poucos metros da igreja evangélica que frequentava. Populares ligaram para o resgate, mas a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Moradores da localidade e fiéis ficaram chocados com tamanha crueldade.

Uma Guarnição da PM permanece no local resguardando a cena do crime até a chegada da Policia Civil para o levantamento cadavérico.

O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju nas próximas horas. Rondas estão sendo feitas nas proximidades, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A policia segue investigando a autoria e motivação do crime.