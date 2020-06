ITAMARAJU | Mulher é socorrida pelo SAMU após ser ferida com objeto cortante

Uma mulher de 36 anos, deu entrada na Unidade Hospitalar de Itamaraju na madrugada deste domingo (28), após ser vítima de agressão e apresentar um ferimento provocado por um objeto cortante. Conforme informações, o caso ocorreu na Avenida Brasil, na ladeira do canequinho.

A vítima identificada por Eliane Ramos Ribeiro ficou caída na via pública até a chegada de uma Unidade do SAMU 192, que esteve na localidade para prestar socorro. A mulher teve um corte abdominal, com vísceras expostas durante uma briga que resultou no ferimento por uma “garrafa de cerveja quebrada”.

Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital onde passará por um procedimento cirúrgico. A polícia Militar foi notificada, deve proceder com uma ocorrência na tentativa de prender o autor, que de acordo com informações é o companheiro da vítima. A polícia segue investigando o caso.