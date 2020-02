ITAMARAJU | Mulher é vítima de atropelamento em avenida

Uma mulher que ainda não teve o nome divulgado pela polícia foi vítima de um atropelamento na noite desta quarta-feira (26), no perímetro urbano de Itamaraju.

De acordo com informações, a vítima tentava atravessar a via quando acabou sendo atropelada por um motociclista. O condutor ainda tentou desviar mais foi inevitável a colisão.

O fato aconteceu por volta das 18:40 na Avenida Brasil, na popular ladeira do Canequinho. A vítima apresentava diversos ferimentos e foi amparada por transeuntes, até a chegada do resgate.

Uma ambulância do SAMU 192 foi acionada e a mulher recebeu os primeiros atendimentos e logo em seguida foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju com ferimentos no corpo.

A polícia foi comunicada e deve proceder com o boletim de ocorrência. A motocicleta Honda, de cor preta, placa policial JON-0545 licenciada em Itamaraju deverá ser apreendida e levada para o Pátio da Delegacia da Polícia Civil para a realização do procedimentos legais.