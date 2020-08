ITAMARAJU | Mulher fica gravemente ferida em acidente no perímetro urbano da BA-489

No final da noite deste domingo (16), um grave acidente de trânsito foi registrado no perímetro urbano da BA-489, em Itamaraju.

De acordo com informações o acidente ocorreu em trecho da rodovia nas imediações do bairro Liberdade.

Ainda conforme informações, o acidente ocorreu com uma motocicleta que era ocupada por duas mulheres. A pilota teria perdido o controle da direção da motocicleta e caído na via durante uma manobra de ultrapassagem de um veículo de passeio de cor preta que vinha logo atrás. O motorista teria deixado o local em disparada, sem prestar socorro as vítimas. Transeuntes que passavam pelo local que acionaram as centrais de atendimento do SAMU 192 e Policia Militar.

Com o forte impacto, a vítima que estava no carona da motocicleta teve um de seus membros inferiores dilacerados. A mulher identificada por Elma dos Santos Soares, foi socorrida por uma Unidade do SAMU 192 e encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju onde aguarda por uma transferência devido a gravidade do seu estado d e saúde.

A polícia registrou um Boletim de Ocorrência e deve investigar as causas do acidente e identificar o motorista do veículo de passeio. Testemunhas deverão ser ouvidas nas próximas horas a cerca do caso.