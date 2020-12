ITAMARAJU | Mulher mata ex-companheiro e coloca fogo na casa onde morava

As autoridades policiais foram mobilizadas nas primeiras horas do feriado de Natal, desta sexta-feira (25), com relatos de uma casa em chamas, tendo em seu interior um corpo carbonizado.

As primeiras informações dão conta que o proprietário do imóvel no bairro Novo Prado, ao final da escadaria na rua Paraíba, foi assassinado por sua companheira e posteriormente a casa foi incendiada para desqualificar o crime.

Na sequência dos fatos, a autora fugiu em companhia de uma mulher que estava visitando sua moradia.

Moradores tentaram apagar as chamas, no entanto, o local foi consumido pelo fogo.

Nas primeiras horas a equipe Técnica da Polícia Civil, esteve no local realizando o levantamento cadavérico e remoção dos restos mortais. Ainda sem identificações formais, o corpo foi encaminhado para IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para identificar as motivações do crime. As mulheres suspeitas de terem praticado o assassinato continuam foragidas.