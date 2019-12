ITAMARAJU | Mulher morre após encostar em cerca eletrificada e levar choque no Bairro São Domingos

Uma mulher de 38 anos morreu no início da tarde deste sábado (28), vítima de um choque elétrico no Bairro São Domingos, em Itamaraju.

De acordo com informações passadas a polícia, o trágico ocorreu nas proximidades de uma residência localizada na Avenida Vitória da Conquista.

A vítima identificada como Jaqueline Sena do Nascimento, passava por um pequeno beco filhos que permite acesso a rodovia BR-101, acompanhada de seus dois filhos menores, mas ao tocar numa cerca de arame eletrificada por um morador da localidade, acabou sofrendo um choque elétrico e veio a óbito, seus filhos chegaram a receber parte da descarga elétrica.

Moradores mantiveram contato com a Central da Polícia Militar, SAMU 192 e empresa fornecedora de energia que procedeu com o desligamento da rede elétrica, promovendo os procedimentos de isolamento do local.

O proprietário do imóvel foi detido para prestar depoimento e pode responder por homicídio culposo.

O corpo será removido para o IML de Itamaraju nas próximas horas. Os moradores ficaram revoltados com a situação devido ser uma localidade (acesso) compartilhada por toda a comunidade.