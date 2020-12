ITAMARAJU | Mulher morre após sofrer descarga elétrica usando máquina de lavar roupa

Uma mulher morreu na tarde deste sábado (19) após sofrer uma descarga elétrica enquanto estava lavando roupa em sua residência no Bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.

De acordo com informações da polícia, a vítima identidicada por Jociane de Melo (38 anos), estava utilizando uma máquina de lavar roupa e o chão estava molhado, quando tocou no eletrodoméstico, sofreu a descarga elétrica.

Ao perceberem a situação os familiares da vítima tentaram buscar ajuda, a encaminharam para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas a vítima acabou não resistindo e vindo a óbito.

A Polícia Civil foi notificada e promoveram com os protocolos de praxe, com a remoção do corpo para o IML Local de Itamaraju. Amigos e familiares lamentam a morte precose de Jociene, que teve sua vida ceifada por uma fatalidade. A vítima era esposa de um mototaxista do município e deixará saudades aos familiares e amigos.

Imagem | ilustrativa portalG1