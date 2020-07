ITAMARAJU | Município amanhece com forte neblina

O município de Itamaraju amanheceu encoberto por uma forte neblina nesta quinta-feira (30).

As baixas temperaturas no período noturno nos últimos dias pode ter provado a neblina em diversos pontos da cidade e no entorno, principalmente no perímetro urbano da BR-101.

A névoa branca e úmida é mais visível nas primeiras horas da manhã e com os raios de sol o dia vai esquentando e ela vai desaparecendo aos poucos.

Os motoristas que precisam sair de suas casas e passar por locais em que a neblina pode estar mais intensa devem redobrar a atenção ao passar pelos trechos, onde a visibilidade fica comprometida.

Algumas imagens registradas por internautas foram encaminhadas ao portal via whatsapp.