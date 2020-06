ITAMARAJU | Município aproxima de 400 contaminados, mas 09 mortes foram registradas

O número de caso do coronavírus no município de Itamaraju aproxima de 400 infectados, nesta terça-feira (23), o boletim realizado pela secretaria de saúde confirmou a morte de um homem com 75 anos e 29 contaminados.

Mesmo com medidas sanitárias baseadas nos protocolos do Ministério da Saúde, o município tem visto a subida dos números.

A atualização confirmou 398 casos confirmados e 9 pessoas morreram, após contaminação pelo COVID-19.

Também há 291 pessoas recuperadas e 138 em monitoramentos pelas unidades de saúde. Além de 5 pacientes internados.

Houve 810 casos descartados, mas o município aguarda 06 outros resultados.

Algumas atividades de conscientização estão sendo realizadas pelos profissionais da saúde nas ruas e em locais de aglomeração (enfatizando sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade).