ITAMARAJU | Município define novas regras e flexibiliza medidas de isolamento social

Nesta terça-feira (25) a flexibilização das medidas de isolamento social avançou, após entrar em vigor o decreto municipal 111, publicado em 23 de agosto.

O comércio foi autorizado manter seu funcionamento das 8 até as 18 horas, no entanto, medidas de saneamento, distanciamento, utilização de EPI’s, mascaras e álcool, são recomendados no combate a pandemia.

Contudo, algumas pessoas possuem certo receio em circular pelo comércio.

No boletim realizado pela secretaria de saúde, confirmou o registro de 29 pessoas infectadas com o novo coronavírus.

Mas houve também o regresso de dois pacientes que estavam internados em outros municípios em estado grave e corresponderam positivamente ao tratamento.

O novo total, eleva para 1813 infectados, porém 1707 pessoas estão recuperadas e apenas 80 pacientes recebem tratamentos. Dois pacientes permanecem internados no hospital local e 08 em unidades de saúde do estado.

Mas ao longo da pandemia 26 pessoas morreram na sequência do diagnóstico do COVID-19. Também é aguardado o exame de 16 pessoas.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.