ITAMARAJU | Município recebe novas doses de imunizantes contra a Covid – 19

A Prefeitura de Itamaraju através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã de segunda-feira (25), uma nova remessa de doses de imunizantes no combate a pandemia.

Cerca de 734 doses foram entregues ao município através de representantes do Núcleo Regional de Saúde 9ª Dires – Sesab, sendo 290 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a Biofarmacêutica AstraZeneca e 444 doses da CoronaVac.

Ainda com informações da secretaria municipal de saúde, as doses de imunizante CoronaVac, serão aplicados na comunidade indígena em área de abrangência do município, sendo beneficiados aldeados acima de 18 anos, que estão incluídos na demanda prevista do plano de vacinação.

Seguindo o plano de vacinação, será dado continuidade a imunização de profissionais de saúde com atuação na rede municipal de saúde. Vale ressaltar, quem já foi imunizado com a primeira dose da CoronaVac, não poderá receber o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a Biofarmacêutica AstraZeneca

Restrições:

Quem contraiu a covid – 19 a menos de 4 semanas não poderá tomar a dose do imunizante, seguindo as restrições para Gravidas, Puérperas, Lactantes e quem está com quadro de doenças em fase aguda.

Neste primeiro momento a secretaria de saúde, orienta a população que não é necessário a procura nos PSFs ou unidades de saúde em busca do imunizante, as orientações serão passadas a população quando avançarem as etapas de vacinação, sendo convocados os públicos alvos da vacinação.

Por | Ascom