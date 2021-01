ITAMARAJU | Município recebe primeiras doses de vacinas da CoronaVac

A Prefeitura de Itamaraju através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã de terça-feira (19), as primeiras doses da vacina CoronaVac.

A vacina chegou ao município por volta das 09hs da manhã, sendo recebida pelo prefeito Marcelo Angênica, Secretário de Saúde Luiz Fabio, Primeira Dama Fabia Angênica, Coordenador da Vigilância Sanitária Taillon Bastos e Mirtys Rodrigues responsável pela rede de resfriamento da secretaria municipal de saúde de Itamaraju.

Uma operação foi montada com apoio de policiais da 43ª Companhia de Policia Militar de Itamaraju, garantindo a segurança no transporte das doses de vacina, a vacina foi transportada por uma equipe do Núcleo Regional de Saúde 9ª Dires – Sesab.

Após a chegada o Prefeito Marcelo Angênica, conferiu e assinou o recebimento do lote das vacinas. O lote foi acondicionado na unidade de resfriamento seguindo as orientações do coordenador da unidade de resfriamento da 9ª Dires – Sesab.

O Prefeito Marcelo Angênica, foi enfático em dizer que a vacina renova a esperança de um povo que anseia por dias melhores. “A vacina proporcionará a manutenção da vida garantindo a imunização de nossa gente” encerrou.

O Secretário Luiz Fabio, explicou que um calendário foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde, e nas próximas horas será apresentado a população, alcançando o público inicial definido pelo Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde definiu quatro grupos prioritários para a vacinação no primeiro momento. O primeiro grupo é composto por idosos institucionalizados de qualquer idade, idosos acima de 75 anos, profissionais da saúde e indígenas.

O município de Itamaraju, recebeu pouco mais de 500 doses da vacina, com intuito de diminuir o agravamento da doença, à medida que novas doses chegarem, a imunização será ampliada seguindo a ordem definida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado.

