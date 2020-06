ITAMARAJU | Munícipio registra 369 casos de coronavírus e 219 pessoas recuperadas

As medidas como “Toque de recolher”, buscam diminuir os casos de contaminados, no entanto, o clima e algumas atitudes errôneas tem possibilitado o crescimento de caso do COVID-19.

Os dados atualizados da secretaria de saúde reforçam uma escalada do coronavírus, nesta segunda-feira (22), foram registrados 35 novos casos, chegando a 369 infectados.

Mas há 219 pessoas recuperadas da infecção, 04 pacientes permanecem internados e monitorados 142 casos.

O município ainda contabiliza 788 casos descartados, porém aguarda 20 resultados.

Ao longo da pandemia 8 pessoas morreram, após apresentarem sintomas do coronavírus.

Algumas atividades de conscientização estão sendo realizadas pelos profissionais da saúde nas ruas e em locais de aglomeração (enfatizando sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade).