ITAMARAJU | Município registra chuva forte e alagamentos

O clima quente registrado nos últimos dias no município de Itamaraju deixou o tempo instável, com pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas no final da manhã desta segunda-feira (08).

Logo no início da manhã as chuvas foram leves e no decorrer do dia foram ficando mais intensas, a partir do início tarde acabou provocando alagamentos em alguns pontos da cidade.

Os internautas chegaram a registrar alguns pontos onde é possível notar a grande quantidade de água que cobria as ruas, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres por alguns minutos.

A chuva que durou pouco mais de uma hora provocou alagamentos em residências, além do acúmulo de lixos e entulhos que foram sendo levados pelas àguas, podendo ainda ter causado prejuízos em calçamentos nos bairros.

A chuva ainda pode perdurar e caso a população observe qualquer sinal de perigo e prejuízos é preciso entrar em contato com a prefeitura pelo telefone (73) 3294 3132, setor (Defesa Civil) e (Setor de Obras).