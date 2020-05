ITAMARAJU | Município registra duas mortes por COVID-19

No início da tarde desta sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju, por meio de uma nota pública assinada pelo Sec. de Saúde Luiz Fábio Lopes, informou a população sobre a confirmação de 2 óbitos por COVID-19.

Ainda de acordo com a nota, foram realizados todos os protocolos do Ministério da Saúde e os familiares ou pessoas que tiveram contato com os contaminados foram orientados a cumprir isolamento domiciliar e estão sendo acompanhados por uma equipe da Secretaria de Saúde.

Segundo o último boletim epidemiológico, Itamaraju até o momento registrou 132 casos. Os dados afirmam que 54 pessoas estão com o vírus ativo, porém 78 apresentaram recuperação, após acompanhamento das unidades de saúde ou por permanecerem em isolamento.

Os profissionais de saúde seguem orientando a população sobre a importância do isolamento social nesse momento, como também sobre os riscos de contaminação e medidas preventivas que devem ser adotadas por todos. Ao saírem de casas usarem máscaras, fazerem o uso de álcool em gel nas mãos e evitarem aglomerações, para juntos vencermos o coronavírus.

Veja abaixo a nota oficial emitida pela Secretaria de Saúde de Itamaraju: