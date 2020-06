ITAMARAJU | Município registra o 7ª óbito por COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju comunicou a população em seu boletim diário neste sábado (20), mais um óbito por COVID-19 no município.

Em nota, a secretaria informa que trata-se de uma paciente idosa de 81 anos, que havia dado entrada na Unidade Hospitalar (HMI), na última terça-feira (16).

Até o momento o município registra 328 casos confirmados, com 193 recuperados, 127 Infectados ainda em recuperação, 03 internamentos na ala do COVID do Hospital Municipal de Itamaraju. E com mais esse registro de óbito, agora o número sobe para 07.

Com os números crescentes no município e região, os profissionais seguem orientando a população sobre as principais medidas de prevenção, como uso de máscaras, evitar locais com aglomeração, lavagens das mãos e uso de álcool 70%. E que os cidadãos só deixem seus lares em caso de extrema necessidade.

A secretaria de saúde tem realizado blitzs nas ruas, no comercio local e nos principais pontos da cidade, com ações que tem tido o apoio de profissionais da Vigilância sanitária, Polícia Militar e da Guarda de trânsito.