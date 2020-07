ITAMARAJU | Município tem 731 casos de coronavírus

A atualização realizada pela secretaria de saúde de Itamaraju, confirmou 24 testes positivos, com diagnostico de COVID-19.

A taxa agora totaliza em 731 casos de pacientes contaminados, mas 547 pessoas estão recuperadas e 169 Infectados ainda em monitoramento.

Na unidade hospitalar estão internados 07 pacientes, porém desde o início da pandemia 15 pessoas morreram, após confirmada a infecção por coronavírus.

As autoridades em saúde têm promovidos medidas e adotado protocolos de tratamento na busca por uma cura.

Apesar dos imensos esforços, uma medida unânime orientada a população seria isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19