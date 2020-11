ITAMARAJU | Município tem novos vereadores para a próxima legislatura

A nova composição da Câmara de vereadores de Itamaraju, foi divulgada no final da noite deste domingo (15), onde as mulheres demonstraram evolução e crescimento político.

Como destaque podemos listar a vitória da parlamentar Rosineide Cunha, a popular (Rose da Saúde), que aproximou de quase 1300 votos, tornando-se a mulher mais votada na história do município. A câmara Municipal passa ainda a contar com mais 3 mulheres no quadro de vereadores do município.

A Câmara recebe 15 vereadores e entre a composição atual, 8 foram reeleitos. Confira a lista abaixo:

PSDB – 3 vereadores

Rose – 1.292

Rubens – 1.007

Rojério da Igreja – 574

Penha do Cristo – 347 (suplente)

Republicanos – 3 vereadores

Flavinho Cabeleireiro – 796

Chico do Hotel – 794

Alex Samu – 560

Maxsuel Auto escola – 497 (suplente)

PDT – 2 vereadores

Mazuk – 988

Evalcy – 571

Jaque da Apae – 528 (suplente)

PT – 2 vereadores

Domingos – 775

Som de Nova Alegria – 655

Bubu da Sinuca – 554 (suplente)

PSD – 2 vereadores

Ny – 717

Adriano Pinaffo – 590

Luís Pita – 568 (suplente)

PROS – 2 vereadores

Daniel Nascimento – 729

Chico Giló – 683

Nêre do Marotinho – 655 (suplente)

PC do B – 1 vereador

Dal do Cristo – 550

Prof. Noel – 309 (suplente)