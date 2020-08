ITAMARAJU | Novo decreto para reforçar prevenção ao coronavírus passa a vigorar no município

.

A Prefeitura Municipal de Itamaraju, publicou um novo decreto assinado pelo Prefeito Marcelo Angênica que entra em vigor nesta segunda-feira (10), com o “toque de recolher noturno”. Uma medida busca restringir a circulação de pessoas nas ruas da cidade, no período entre as 21hs e 5 da manhã, num combate ao coronavírus por 15 dias.

Durante a restrição, mercados e supermercados, empresas, lojas e outros serviços deverão funcionar até o horário comercial. Garantindo o horário de encerramento diário das atividades, com antecedência capaz de permitir o deslocamento de seus funcionários até suas residências, antes do horário estipulado.

Somente farmácias unidades de saúde em atendimento a pacientes e enfrentamento ao COVID-19, serviços de saneamento básico, energia elétrica, comunicações, postos de combustíveis e segurança privada estão autorizadas a funcionar 24 horas. Delivery de gêneros alimentícios de restaurantes, lanchonetes, trailers só poderão funcionar até às 22hs.

Mas as orientações e leis aplicadas neste momento da pandemia, tem sido menosprezadas por algumas pessoas.

Os casos têm crescido e no último sábado (08) uma pessoa morreu, após confirmado contaminação com coronavírus, alargando o número de mortos para 24 casos.

Neste domingo (09), o boletim com dados sobre o COVID-19 do município, atualizou informando que 16 testes confirmaram positivamente. Totalizamos 1481 pessoas infectadas.

Mas 1242 pessoas estão recuperadas, 215 estão em tratamento, onde 02 pacientes continuam internados no Hospital Municipal, 08 pacientes internados em Unidades de Saúde do Estado. Durante a pandemia 1906 casos descartados.

Algumas atividades de conscientização estão sendo realizadas pelos profissionais da saúde nas ruas e em locais de aglomeração (enfatizando sobre o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e ir às ruas em caso de extrema necessidade).