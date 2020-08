ITAMARAJU | Novo registro de morte e recuperados do coronavírus

Muitos tem ignorado os impactos da pandemia, ou desrespeitado medidas, criando assim também uma ignomínia. Mas ao longo desse período várias famílias têm sofrido com a presença do coronavírus.

Nesta quarta-feira (12) o boletim da secretaria de saúde de Itamaraju confirmou novos casos de pessoas contaminadas com Covid-19.

No entanto, lamentou a morte de um paciente com 75 anos, diagnosticado com Covid-19. Mas não resistiu e veio a óbito.

A atualização ainda confirmou 34 novos casos confirmados, chegando a 1581 infectados. Porém dos números atuais 1396 pacientes estão recursos e apenas 159 estão monitorando ou em tratamento.

Quase dois mil casos foram descartados e 03 pacientes estão internados na unidade hospitalar local. Em unidades do estado, 08 pacientes recebem tratamentos, após o diagnóstico do COVID-19.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.