ITAMARAJU | Novo registro de morte e recuperados do coronavírus

Nesta quarta-feira (01) o boletim da secretaria de saúde confirmou novos casos de pessoas contaminadas com Covid-19.

No entanto, lamentou a morte um paciente com 74 anos, diagnosticado com Covid-19, chegou a dar entrada no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e desde então estava internado no município vizinho, tendo o óbito confirmado.

Também foram registrados mais 25 diagnósticos POSITIVOS para o Covid-19 e mais 55 Itamarajuenses receberam alta e agora estão RECUPERADOS do coronavírus.

Com isso, o município tem 557 casos confirmados, 403 recuperados, 141 pacientes ainda em recuperação, 05 internamentos e 13 óbitos.

Os pacientes internados CONFIRMADOS com a Covid-19 encontram-se no Hospital Municipal de Itamaraju.

Foram reforçadas as orientações preventivas à população, onde deverá ser mantido o distanciamento social, o uso de máscaras e circulação somente em casos extremos.