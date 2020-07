ITAMARAJU | Novo subcomandante é nomeado para a 43ª CIPM

Com a nomeação do Capitão Tiago Pereira Cruz para a ser o Diretor Adjunto do Colégio da Polícia Militar, em Teixeira de Freitas, em publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30), o Capitão Sidney Rodrigues de Oliveira, no mesmo ato do Governador Rui Costa, foi nomeado para o cargo de subcomandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Itamaraju.

O Capitão Tiago Cruz exerceu o cargo por um ano e estava na sua segunda passagem pela unidade. O Capitão Sidney Oliveira é itamarajuense e, dos 17 anos que na Corporação, está há 13 servindo na unidade, onde chegou como soldado, galgando anos depois o oficialato da Corporação.

Agradecemos ao Capitão Tiago Cruz pelos serviços prestados à unidade e às cidades que integram a sua área de responsabilidade territorial e desejamos sucesso na nova missão. Ao Capitão Sidney Oliveira, também desejamos sucesso na missão de auxiliar o Comando na condução da Unidade, em prol da segurança dos munícipes de Itamaraju e Jucuruçu.

Fonte | Ascom43CIPM