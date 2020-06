ITAMARAJU | Novos casos de contaminados no município

O boletim com dados sobre o COVID-19, realizados nesta quarta-feira (10) pela secretaria municipal saúde de Itamaraju, confirmou 12 novos casos do coronavírus.

A nova atualização elevou os números para 224 casos confirmados, no entanto, 137 casos estão recuperados, 662 testes foram descartados e dois resultados em análise.

Dois pacientes estão internados e três pessoas morreram, após a contaminação do coronavírus.

Dois municípios juntos ultrapassaram a marca de 800 casos e demonstra rápida contaminação. As medidas como “Toque de Recolher” foram adotadas no extremo sul do estado, para tentar frear a escalada de infectados.

As principais orientações dos profissionais de saúde alertam aos cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 32.685 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), Contabiliza 14.228 pessoas recuperadas, 975 mortos e 17.482 indivíduos monitorados pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19.